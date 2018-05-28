На Донбассе от осколка снаряда боевиков погиб ребенок

14:22, 28 мая 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного Железного (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда", - написал Аброськин.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в одном из сел Донецкой области 70-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве возле собственного дома.

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Новость в сюжете: Обострение на Донбассе
Теги: #ребенок#Донбасс#война#обстрелы боевиков