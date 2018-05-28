На Донбассе от осколка снаряда боевиков погиб ребенок
14:22, 28 мая 2018Война
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Девочка вышла во двор, где в нее попал осколок снаряда.
Иллюстрация REUTERS
На Донбассе в результате обстрела боевиками населенного пункта Торецк от осколка снаряда погибла девочка.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Сегодня в ходе обстрелов боевиками мирного Железного (Торецк) погибла несовершеннолетняя девочка. Ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда", - написал Аброськин.
Он добавил, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, 27 мая в одном из сел Донецкой области 70-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве возле собственного дома.
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