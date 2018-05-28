На Донбассе 70-летний мужчина подорвался на взрывчатке возле собственного дома

Пострадавший госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями.

В одном из поселков Донецкой области 70-летний мужчина подорвался на взрывном устройстве возле собственного дома.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, инцидент произошел в воскресенье, 27 мая, в прифронтовом поселке Южное возле Торецка.

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Полицейские установили, что в 17:00 70-летний мужчина подорвался, наткнувшись на взрывоопасный предмет возле своего дома. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями конечностей, грудной клетки и головы. Полиция квалифицировала произошедшее по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Ранее на линии разграничения на взрывчатке взорвалось авто с семьей.