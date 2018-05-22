Украинские военные рассказали подробности захвата в плен трех боевиков на Донбассе (фото, видео)

Задержанные боевики рассказали, что паспорта у них изъяло их "руководство".

Украинские военнослужащие 20 мая под поселком Гольмовский Донецкой области захватили в плен трех боевиков. Те рассказали, что у них отбирают документы и им платят мизерные деньги.

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"К вражеской позиции военные приблизились под вечер, подошли вплотную без единого выстрела, боевиков застали врасплох. Те между собой разговаривали и выпивали. Военный, будто командир, сделал террористам замечание за пьянство на посту. Он приказал им выйти на улицу и только тогда признался, что он - украинский военнослужащий", - говорится в сюжете ТСН.

"Вид у них был глуповатый, когда их выводили из блиндажа. Один из них начал что-то делать с оружием, которая не было заряжено, но был уничтожен", - рассказал боец батальона "Донбасс-Украина".

Все боевики были без документов, рассказали, что паспорта у них изымает "руководство". Задержанные - жители Горловки и Енакиево. Ликвидированный террорист - уроженец РФ, но служил в Украине в "Беркуте". После Майдана сбежал к террористам на Донбасс.

Как сообщал пресс-центр ООС, во время короткого боя на Донбассе 20 мая один боевик был уничтожен, три захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет.