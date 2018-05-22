В штабе показали последствия обстрела боевиками Зайцево из тяжелой артиллерии (фото)

За неполных двое суток боевики четыре раза обстреляли населенный пункт Зайцево, совершив при этом 13 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122 и 32 выстрела из минометов 120 калибра.

Боевики вооруженных формирований РФ продолжают цинично обстреливать жилой сектор населенных пунктов, которые находятся вблизи линии разграничения из вооружения, применение которого запрещено Минскими договоренностями.

Читайте такжеНа Светлодарской также уничтожена передовая позиция боевиков (фото)

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что за неполных двое суток боевики четыре раза обстреляли населенный пункт Зайцево, совершив при этом 13 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122 и 32 выстрела из минометов 120 калибра.

«По результатам фотофиксации, проведенной 22 мая наблюдателями мобильной группы СЦКК, зафиксировано прямое попадание в частный дом и хозяйственное здание по улице Журавского 32/1. К сожалению, один гражданский человек получил осколочные ранения, и был доставлен в Бахмутскую районную больницу. В результате обстрела, дом полностью разрушен, в другом доме под №24 повреждены окна и стены, хозяйственные постройки и приусадебный участок», – говорится в сообщении.

О последствиях обстрела проинформировали представителей СММ ОБСЕ. На месте обстрела работали сотрудники управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту нарушено уголовное производство.

«Украинская сторона СЦКК отмечает, что систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта, и сознательном нежелании придерживаться Минских договоренностей относительно режима прекращения огня, международного гуманитарного права, несут прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям», – заявили в СЦКК.