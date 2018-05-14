Немецкий генерал: неконтролируемая эскалация на Донбассе может привести к "последствиям с привлечением США"

65-летний Ханс-Лотар Домрезе до своего решения уйти в отставку в 2016 году был одним из наиболее высокопоставленных генералов Бундесвера.

65-летний генерал Бундесвера в отставке Ганс-Лотар Домрезе считает, что на линии разграничения на Донбассе может произойти неконтролируемая эскалация, что, в свою очередь, «может иметь более широкие последствия с привлечением США».

Как сказал генерал в интервью DW.com, Украина является «кровавой раной». При этом он уверен, что на переговорах в Минске Германия выбрала правильную позицию, когда сказала, что «давайте добьемся прекращения огня на востоке, а вопрос Крыма вынесем за скобки, пусть этим занимаются наши дети».

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«Однако на востоке Украины до сих пор нет мира. Украина до сих пор не контролирует значительную часть границы с Россией. Это - открытая рана. Если конфронтация в Европе и возможна, - а я считаю Украину частью Европы, - то именно там я вижу наибольшую опасность. На линии разграничения может произойти неконтролируемая эскалация, что, в свою очередь, может иметь более широкие последствия с привлечением США», – отметил он.

Генерал подчеркнул, что несмотря на это, он настроен оптимистично. «Нам - Западу, НАТО удастся выйти на конструктивный диалог с Россией, если мы скажем, что наша цель - минимум приложить усилия ради сохранения мира. Кроме того, в экономическом сотрудничестве также лучше работать друг с другом, а не один против другого», – добавил он.

65-летний Ханс-Лотар Домрезе до своего решения уйти в отставку в 2016 году был одним из наиболее высокопоставленных генералов Бундесвера. Среди прочего он служил в генштабе немецкой армии, возглавлял международные силы в Афганистане и был командующим Объединенных сил НАТО в нидерландском Брюнсуме.