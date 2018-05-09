В Луганске 9 мая раздавали проукраинские листовки (фото)

9 мая в оккупированном Луганске раздавали проукраинские листовки.

Наряду со всей той пропагандой, которая лилась отовсюду 9 мая в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске, нашлось место и проукраинским настроениям.

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Как рассказал источник сайта "24", во время торжеств по случаю 9 мая неизвестные проукраинские активисты раздавали листовки.

Так, на одной из открыток можно увидеть надпись на русском "Учи историю. Придем – спросим". А на второй можно прочитать "Помни, что живешь на украинских землях".

Как сообщал УНИАН, 9 мая по улице Артема в центре Донецка прошли подразделения боевиков и военная техника.