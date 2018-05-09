В Луганске 9 мая раздавали проукраинские листовки (фото)
17:33, 09 мая 2018Война
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9 мая в оккупированном Луганске раздавали проукраинские листовки.
Листовки раздавали в День победы / фото 24 канала
Наряду со всей той пропагандой, которая лилась отовсюду 9 мая в оккупированном пророссийскими боевиками Луганске, нашлось место и проукраинским настроениям.
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Как рассказал источник сайта "24", во время торжеств по случаю 9 мая неизвестные проукраинские активисты раздавали листовки.
Так, на одной из открыток можно увидеть надпись на русском "Учи историю. Придем – спросим". А на второй можно прочитать "Помни, что живешь на украинских землях".
Как сообщал УНИАН, 9 мая по улице Артема в центре Донецка прошли подразделения боевиков и военная техника.
фото 24 канала
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