В Минобороны сообщили обстоятельства гибели военного на Донбассе
14:06, 09 мая 2018Война
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Военнослужащий 1969 года погиб этой ночью.
На Донбассе погиб военный / фото УНИАН
Украинский военный этой ночью погиб на Донбассе в результате вражеского обстрела.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.
«С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 9 мая, в результате российской вооруженной агрессии погиб украинский военнослужащий. Вследствие вражеского обстрела погиб один наш защитник, 1969 года рождения», - сообщил он.
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