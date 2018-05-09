В Минобороны сообщили обстоятельства гибели военного на Донбассе

Военнослужащий 1969 года погиб этой ночью.

Украинский военный этой ночью погиб на Донбассе в результате вражеского обстрела.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 9 мая, в результате российской вооруженной агрессии погиб украинский военнослужащий. Вследствие вражеского обстрела погиб один наш защитник, 1969 года рождения», - сообщил он.