В Минобороны сообщили обстоятельства гибели военного на Донбассе

14:06, 09 мая 2018
Война
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На Донбассе погиб военный / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

«С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 9 мая, в результате российской вооруженной агрессии погиб украинский военнослужащий. Вследствие вражеского обстрела погиб один наш защитник, 1969 года рождения», - сообщил он.

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Теги: #война на Донбассе#погибель военного