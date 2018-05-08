Военные показали журналистам последствия обстрела боевиками Зайцевого

Командир подразделения ВСУ по прозвищу "Авера" провел "экскурсию" по местам падения вражеских снарядов.

Российская артиллерия ударила по Зайцевому среди бела дня, когда этого никто не ожидал.

Лишь чудом в поселке никто из местных жителей не погиб и не был ранен, говорится в сюжете ТСН.

"Вот сзади меня один прилет, на дороге еще два прилета. Бомбили 122-ми снарядами. Было еще двое гражданских, мы их с собой затащили и спрятали", - рассказал об обстреле военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" с позывным "Смайл".

Жители Зайцево сломя голову побежали в подвалы. "Невозможно же. Если здесь было около десяти", - говорит о своем районе житель самой отдаленной от фронта части села Константин.

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Командир подразделения ВСУ по прозвищу "Авер" провел "экскурсию" по местам падения вражеских снарядов. "Где-то около 20 легло сюда. Здесь мы видим 152-й калибр, блиндажный – то есть он зарывается в землю и там взрывается", - пояснил он. Разведка доложила, что стреляла ствольная артиллерия – гаубицы.

Вскоре на этом же участке снова стало неспокойно – военные услышали движение тяжелой техники с противоположной от линии разграничения территории и приготовили противотанковые гранатометы. Бойцы замерли в ожидании команды: "Огонь!". Однако цель так и не появилась, а команды, соответственно, не прозвучало. Зато военные зениткой сбили вражеский беспилотник.

Военный "Серж", для которого пережитый обстрел стал первым в жизни, признается, что долго будет под впечатлением. "Я этот день теперь не забуду никогда в жизни. Когда пять метров от тебя миномет – ощущение... Хорошо, что я утром не ел", - шутит он. Его побратим "Кайсар" значительно опытнее, так как имеет за плечами опыт боевых действий в Афганистане. Однако уверяет, что та война была значительно легче нынешней. "Там не было у противоположной стороны такого тяжелого вооружения. Не было такой организации", - утверждает военнослужащий.

Солдаты говорят, что научились успешно держать фронт – для этого вполне достаточно не пренебрегать основными правилами окопной войны. "Глубже закапываться, вести себя аккуратно, не выдавать огневые позиции", - пояснил "Кайсар".

Как сообщал УНИАН, поселок Зайцево Донецкой области, где держит оборону батальон "Донбасс-Украина", на выходных содрогался от вражеской артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.