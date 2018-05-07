"Поселок содрогался от вражеской артиллерии": волонтеры показали мощные обстрелы Зайцево (видео)

Видео боев волонтеры, по их словам, опубликовали для тех, "кто считает, что война закончилась".

Поселок Зайцево Донецкой области, где держит оборону батальон "Донбасс-Украина", на выходных содрогался от вражеской артиллерии и крупнокалиберных пулеметов.

Волонтеры фонда "Вернись живым" опубликовали запись, как украинские военные там держат оборону.

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"Слушайте запись со звуком и, возможно, хоть на 1% почувствуете, как оно - сидеть в блиндаже, когда по тебе стреляют российские наемники. Как оно - не знать наверняка, наступит ли для тебя завтра. И, как оно - выдыхать потом и безгранично радоваться, что остался жив", - говорится в подписи к видео.

За выходные, отметили в "Вернись живым", погибли двое украинских военных, еще десять получили ранения.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, за прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась - боевики 80 раз обстреляли украинские позиции, погиб один защитник.