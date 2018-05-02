ВСУ начали подготовку расчетов Javelin еще до их получения – командующий ООС

Командующий ООС ранее занимался вопросом подготовки указанных расчетов на должности первого заместителя командующего Сухопутных войск.

Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев заявил, что у него в подчинении еще нет американских противотанковых комплексов Javelin.

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске.

«На данный момент в моем подчинении противотанковые средства Javelin не находятся», - заявил он.

Читайте также"Имеем дело с агрессией РФ": командующий объяснил главное отличие операции Объединенных сил от АТО

Наев заметил, что, когда он занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками, то занимался вопросами подготовки расчетов для таких комплексов.

«Вооруженные силы Украины начали подготовку этих расчетов заранее, до получения Javelin на территории Украины», - подчеркнул Наев.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что Javelin могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества со США получит не только Javelin.

2 марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долл.

30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.