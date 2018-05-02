Командующий Объединенными силами оценил вероятность обострения боев на Донбассе

По словам командующего ООС, операция Объединенных сил направлена на установление мира, ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров на Донбассе.

Командующий Объединенными силами на Донбассе Сергей Наев заявляет, что обострения боев на Донбассе не будет в связи с началом операции ООС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Краматорске.

«Знаю, что жители Донбасса по обе стороны линии столкновения больше всего опасаются активизации боевых действий. Мы понимаем это, поэтому хочу подчеркнуть - мы не прогнозируем обострения боевых действий в связи с началом операции Объединенных сил», - отметил он.

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По словам командующего, операция Объединенных сил направлена на установление мира, ликвидацию любых разделительных линий и искусственных барьеров, которые сейчас разделяют граждан Украины и целые семьи.

«Мы пришли не для того, чтобы раздувать конфликт, а для того, чтобы ускорить его завершение», - подчеркнул Наев.

Справка УНИАН. 30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о завершении Антитеррористической операции и приказ о начале операции Объединенных сил, которая стартовала с 14.00 30 апреля.

Глава государства заявил, что в случае перехода РФ к широкомасштабному наступлению на Донбассе, ответственность за отпор агрессии в первую очередь ложится на командующего Объединенных сил.

По словам президента, АТО может быть возобновлена в любое время в случае возникновения террористических угроз на освобожденных территориях.