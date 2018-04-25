Украинские хакеры показали координаты базы оккупантов в Луганске, где "много военной техники"

Волонтер отметил, что все географические данные о террористах он выслал в СБУ и волонтерам, которые работают с армией.

«Украинские Кибер Войска» определили географические координаты базы российских оккупантов в Луганске.

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Об этом сообщил основатель организации «Украинские Кибер Войска» Евгений Докунин на своей странице в Facebook.

«Украинские Кибер Войска определили географические координаты базы российских оккупантов. Военная база российских оккупантов находится в Луганске. В этом ангаре много военной техники», – говорится в сообщении.

Докунин отметил, что все географические данные о террористах он выслал в СБУ и волонтерам, которые работают с армией. «Чтобы наши войска могли обезвредить их на Донбассе», – пояснил он.

Справка УНИАН. «Украинские Кибер Войска» - волонтерская IT-организация, основанная в июне 2014 года, которая проводит оборонительные и наступательные операции в Интернете с целью борьбы с сепаратистами и террористами, а также для противодействия информационным атакам России против Украины.