"Еще и не так скрутишься!": волонтеры показали сон украинского разведчика на Донбассе (фото)

10:19, 25 апреля 2018
Война
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Разведчик лег отдохнуть / фото facebook.com/backandalive

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"На фото - разведчик одной из бригад ВСУ. После выполнения задания он спит, накрывшись с головой. А на его ногах - чехол от "спальника", - говорится в сообщении фонда "Вернись живым".

"Когда на улице около нуля, а между задачами на передовой несколько часов передохнуть, то еще и не так скрутишься!" - шутит его напарник, который остался за кадром.

Как сообщалось, во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стелле с названием города в цвета украинского флага.

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Теги: #Донбасс#разведчики#ВСУ