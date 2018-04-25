"Еще и не так скрутишься!": волонтеры показали сон украинского разведчика на Донбассе (фото)
10:19, 25 апреля 2018Война
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Волонтеры показали, как разведчик одной из бригад ВСУ отдыхает после боевого задания.
Разведчик лег отдохнуть / фото facebook.com/backandalive
Волонтеры показали, в каких условиях отдыхает украинский разведчик в перерывах между боевыми заданиями.
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"На фото - разведчик одной из бригад ВСУ. После выполнения задания он спит, накрывшись с головой. А на его ногах - чехол от "спальника", - говорится в сообщении фонда "Вернись живым".
"Когда на улице около нуля, а между задачами на передовой несколько часов передохнуть, то еще и не так скрутишься!" - шутит его напарник, который остался за кадром.
Как сообщалось, во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стелле с названием города в цвета украинского флага.
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