Ночные партизаны совершили вылазку в "ДНР" (фото)
Во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стеле с названием города цвета украинского флага.
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"У нас снова проявили себя ночные партизаны и снова первая площадка! И это вовсе не мелочь, поверьте! Место, где установлена эта ватная стела-трасса.Там днем страшно ходить, не говоря уже про ночное время, в которое и рисовали! Донбасс-Украина!", - говорится в Twitter Дебальцево UA.
На сегодняшний день Дебальцево контролируют боевики "ДНР". Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ открыла базу передового патрулирования в Дебальцево.
#Дебальцево#ПерваяПлощадка#Объездная— Дебальцево UA (Оранжевый Апельсин) (@ya_kak_apelsin) April 23, 2018
У нас снова проявили себя ночные партизаны,и снова первая площадка!)..И это вовсе не мелочь,поверьте!)Место,где установлена эта ватная стела-трасса.Там днем страшно ходить,не говоря уже про ночное время,в которое и рисовали!
Донбасс-Украина! pic.twitter.com/iXE08458lT