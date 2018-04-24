Ночные партизаны совершили вылазку в "ДНР" (фото)

Ночные партизаны на оккупированной части Донецкой области в очередной раз совершили вылазку.

Во временно оккупированном Дебальцево Донецкой области ночные партизаны вернули стеле с названием города цвета украинского флага.

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"У нас снова проявили себя ночные партизаны и снова первая площадка! И это вовсе не мелочь, поверьте! Место, где установлена эта ватная стела-трасса.Там днем страшно ходить, не говоря уже про ночное время, в которое и рисовали! Донбасс-Украина!", - говорится в Twitter Дебальцево UA.

На сегодняшний день Дебальцево контролируют боевики "ДНР". Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ открыла базу передового патрулирования в Дебальцево.