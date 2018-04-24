В зоне АТО умер старший офицер командования ВМС ВСУ

Детальной информации о причинах, месте и дате гибели офицера нет.

В районе выполнения боевых задач на территории Донецкой области умер старший офицер командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, подполковник Щепцов Дмитрий Владимирович.

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Он в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей Родине, пишет ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

"Сильный духом и мужественный профессионал своего дела – таким флотский офицер навсегда останется в памяти военных моряков", - говорится в сообщении.

Как сообщал штаб, в минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск совершили 44 обстрела позиций Вооруженных Сил Украины, пятеро военных были ранены.