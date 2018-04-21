Боевики обстреляли из танка позиции АТО вблизи КПВВ «Гнутово», где находились гражданские

Обстрел из танка позиций сил АТО вблизи Пищевика и Павлополя длился около 40 минут. Также террористы применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив почти 60 мин.

Сегодня на Донетчине боевики обстреляли из танка позиции сил АТО вблизи Пищевика и Павлополя, из-за обстрела был приостановлен пропуск граждан через КПВВ «Гнутово», который находится поблизости.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"Сегодня из-за обстрела боевиками российско-оккупационных войск позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка на некоторое время был приостановлен пропуск граждан на КПВВ «Гнутово», который находится в непосредственной близости", - говорится в сообщении.

Обстрел длился около 40 минут. За это время танки противника осуществили почти 50 выстрелов.

Отмечается, что гражданских лиц, которые находились во время обстрела возле КПВВ, отвели в безопасное место, а по состоянию на 8.00 пропуск на КПВВ «Гнутове» был восстановлен.

Также во время этого обстрела боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив почти 60 мин.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 36 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один украинский боец погиб, еще один получил ранения. Террористы продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.