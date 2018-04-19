Оккупированная Луганщина осталась без водоснабжения

Водоснабжение населения оккупированной Луганщины прекращено с 17 апреля.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявили о прекращении водоснабжения на неподконтрольную территорию Луганской области в связи с аварией.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Водоснабжение населения НКТ Луганской области Петровским водопроводом прекращено с 17.04. из-за порыва и не восстановлено», - говорится в сообщении.

В МинТОТ отметили, что при обследовании части водовода на подконтрольной Украине территории выяснилось, что авария произошла на подконтрольной боевикам территории.

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«Провести обследование неконтролируемой части пока не удается», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в КП "Компания "Вода Донбасса" заявили, что днем попал под обстрел автобус, который перевозил сменный персонал Донецкой фильтровальной станции, были ранены пятеро сотрудников компании, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В штабе АТО сообщили, что ситуация вокруг закрытия Донецкой фильтровальной станции специально инсценирована главарями оккупационной администрации РФ перед заседанием Трехсторонней контактной группы в Минске.