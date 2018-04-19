В РФ хотят снять пропагандистский фильм о "Новороссии"

15:22, 19 апреля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет ТАСС. По мнению первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, сотрудничество РФ с оккупированной территорией Донбасса в области культуры "активно развивается".

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Ранее сообщалось, что пропагандисты Кремля устроили немецким детям вояж в Крым.

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Теги: #Донбасс#Россия#фильмы#российская пропаганда