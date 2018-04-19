В РФ хотят снять пропагандистский фильм о "Новороссии"

В Минкульте РФ заявили об "активном сотрудничестве" с оккупированным Донбассом.

Министерство культуры Российской Федерации предложило снять пропагандистский фильм или сериал про оккупированный Донбасс. Об этом пишет ТАСС. По мнению первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова, сотрудничество РФ с оккупированной территорией Донбасса в области культуры "активно развивается". Читайте такжеВ "ДНР" распространяют новые байки о мифических американцах в зоне АТО – ИС Ранее сообщалось, что пропагандисты Кремля устроили немецким детям вояж в Крым.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter