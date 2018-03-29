Пропагандисты Кремля устроили немецким детям вояж в Крым: Украина призвала к жесткой реакции

Глава МИД заявил, что пропагандисты Кремля совершили очень опасную авантюру.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает привлечь к ответственности пропагандистов Кремля, которые привезли в оккупированный Крым немецких детей.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в социальной сети Facebook.

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«Пропагандисты Кремля привезли в оккупированный Крым немецких детей. Из-за отсутствия консульской и страховой защиты это очень опасная авантюра. Ее организаторы должны быть привлечены к ответственности», - заявил Климкин.

В то же время на странице Генерального консульства Украины в Мюнхене в социальной сети Facebook отмечается: «Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины».

«Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям», - говорится в сообщении.

Как сообщает российское агентство РИА «Новости», немецкие дети приехали в аннексированный Крым «для участия в днях российско-немецкой детской народной дипломатии».

«Реализация проекта будет способствовать предотвращению антироссийской пропаганды в Германии», отмечает агентство.