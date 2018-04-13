У Путина готовят новую атаку на Украину с вторжением войск - СБУ
В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.
Такую информацию озвучил сегодня на брифинге в Киеве замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает Liga.net.
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СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в "существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения".
Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, "спортсменов" и другие околокриминальные структуры "для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий".
Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацюи и автономизацию нескольких регионов Украины.