У Путина готовят новую атаку на Украину с вторжением войск - СБУ

По словам спикера СБУ Виктора Кононенко, Москва якобы планирует использовать для провокаций старую тему о "защите русскоязычного населения".

В руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.

Такую информацию озвучил сегодня на брифинге в Киеве замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает Liga.net.

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СБУ располагает информацией о планах Кремля, которые заключаются, по словам спикера, в "существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для ввода уже осенью этого года российских войск в Украину под предлогом защиты русскоязычного населения".

Кононенко утверждает, что для осуществления такого замысла Москва якобы планирует задействовать криминалитет, "спортсменов" и другие околокриминальные структуры "для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных шествий".

Ранее председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что сотрудники СБУ заблокировали намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацюи и автономизацию нескольких регионов Украины.