Оккупанты сегодня нарушали перемирие только в Донецкой области: зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО
Оккупанты сегодня нарушали перемирие только в Донецкой области: зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил антитеррористической операции.
Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного.
Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.
В результате вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал.
На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.
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«Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неукоснительно соблюдают условия перемирия», - отметили в штабе.
Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года.
Однако в течение 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили Пасхальное перемирие на Донбассе.