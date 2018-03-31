Оккупанты сегодня нарушали перемирие только в Донецкой области: зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил АТО

В результате вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал.

Оккупанты сегодня нарушали перемирие только в Донецкой области: зафиксировано 5 обстрелов опорных пунктов сил антитеррористической операции.

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, на Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник трижды вел огонь по украинским позициям в районе Водяного.

Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты дважды обстреляли защитников Павлополя.

В результате вражеского огня ни один защитник Украине не пострадал.

На Луганском направлении с начала суток сохраняется тишина.

Читайте также"Пасхальное перемирие": боевики скрыто стягивают вооружение и технику - Минобороны

«Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется силами АТО. Наши военнослужащие строго и неукоснительно соблюдают условия перемирия», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года.

Однако в течение 30 марта российско-оккупационные войска 32 раза нарушили Пасхальное перемирие на Донбассе.