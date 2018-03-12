Боевики запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска в Станицу Луганскую – СМИ

На луганском автовокзале образовались толпы, многие пытаются уехать в порядке живой очереди.

Боевики «ЛНР» с сегодняшнего дня запретили предварительную продажу билетов на автобусы из Луганска на подконтрольную Украине территорию в Станицу Луганскую.

Читайте такжеБоевики продолжают сосредотачивать военную технику и вооружение в ОРДЛО - СЦККОб этом сообщает LIGA.net, ссылаясь на информацию местных жителей.

"Пыталась купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале", - рассказала журналистам луганчанка Марина, имя которой изменили в целях безопасности.

По информации другого источника, продажа билетов пока прекращена на два дня.

"Никто ничего не объясняет. Они (боевики, - ред.) просто издеваются над нами, многие пытаются уехать в порядке живой очереди", - добавил он.

Накануне сообщалось, что сотрудники ГАИ РФ заставляют жителей временно оккупированных территорий Донецкой области менять автомобильные номера так называемой «ДНР» на украинские.