Перед новым перемирием террористы обстреляли защитников Павлополя из танка и минометов

На Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок обороны ВСУ.

С начала сегодняшних суток боевики ОРДЛО осуществили 4 обстрела украинских позиций. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Читайте такжеШтаб АТО предупреждает о возможных провокациях боевиков накануне перемирияКак сообщает пресс-центр штаба АТО, на Донецком направлении эпицентром нестабильности стал приморский участок обороны ВСУ.

«Вблизи Павлополя противник неоднократно вел огонь из 120-мм минометов, вооружения танка, БМП и стрелкового оружия, а неподалеку Широкино враг применил тяжелые минометы. Также из 120-мм минометов оккупанты вели огонь в пригороде Марьинки», - указано в сводке штаба.

Отмечается, что подразделения ВСУ готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по введению и поддержанию «режима тишины» по всей линии разграничения сторон на Донбассе.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в пятницу, 2 марта, объявила о полном и бессрочном прекращении огня на Донбассе, начиная с 5 марта.