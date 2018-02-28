Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали двойное увеличение количества взрывов на Донбассе до 143
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 143 взрыва в Донецкой и Луганской областях.
Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 25 февраля по 19:30 26 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
Читайте такжеБоевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы - отчет"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 125 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (65 взрывов)", - говорится в отчете.
В частности, в Донецкой области нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районе Горловки, Донецкой фильтровальной станции, Широкино, Ясиноватой и Ломакино.
"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 18 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-ю часами (2 взрыва)", - заявили наблюдатели.
В частности, в Луганской области нарушения были зафиксированы в неподконтрольных правительству Украины населенных пунктах Калиново-Борщеватое и Молодежное.
говая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 18 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами (2 взрыва)", - заявили наблюдатели.
В частности, на Луганщине нарушения были зафиксированы в неподконтрольных правительству Украины населенных пунктах Калиново-Борщувате и Молодежное.