Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ, который заметил гаубицы - отчет

20:16, 27 февраля 2018
Война
75 0
Беспилотник ОБСЕ заметил четыре самоходные гаубицы боевиков / Фото УНИАН

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 25 февраля до 19:30 26 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Читайте такжеБоевики спрятали на Донбассе по меньшей мере 46 танков - ОБСЕВ частности, говорится, что беспилотный летательный мини-аппарат СММ был обстрелян из стрелкового оружия.

"Размещаясь юго-западнее села Сарабаш (неподконтрольное правительству Украины, прежнее название Коммунаровка, в 26 км к югу от Донецка) при осуществлении полета беспилотника, СММ слышала 18 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 1,5 км на север в районе, в котором беспилотник пролетал над западной окраиной села Сарабаш", - говорится в отчете.

В этой связи отмечается, что по оценке СММ, огонь был направлен на беспилотник, но аппарат удалось безопасно приземлить на землю.

"Беспилотный летательный мини-аппарат в этом районе заметил четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм)", - заявили наблюдатели.

Напомним, ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области размещение семи зенитных ракетных комплексов типа 9К35 «Стрела-10», что является нарушением Минских соглашений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#боевики#гаубицы#СММ ОБСЕ