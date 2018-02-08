ОБСЕ зафиксировала на оккупированной территории Донетчины зенитные ракетные комплексы

Также было зафиксировано размещение четырех "Градов".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали на оккупированной территории Донецкой области размещение семи зенитных ракетных комплексов типа 9К35 «Стрела-10», что является нарушением Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 5 февраля по 19:30 6 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

Отмечается, что СММ продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мероприятий по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему об отводе вооружения калибром до 100 мм, а также Минским меморандумом.

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«5 февраля в неподконтрольных правительству (Украины) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал 7 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»), стоявших на северной окраине Макеевки (12 км северо-восточнее Донецка), что является нарушением определенных координат для отвода», - говорится в отчете.

Кроме того, 6 февраля наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км восточнее Донецка). Также, говорится в отчете, за пределами определенных мест для хранения отведенного вооружения в неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 10 танков (Т-72) недалеко от Тернового (57 км восточнее Луганска), 2 танка (Т-64 и Т-72) вблизи Сирного, 2 танка (Т-64) возле Успенки (23 км юго-западнее Луганска) и 3 танка (Т-64) вблизи Круглика (31 км юго-западнее Луганска).

В то же время миссия отметила наличие вооружения, которое она не смогла верифицировать как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют критериям, предусмотренным в сообщении 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения, которое СММ адресовала подписантам Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

«В неподконтрольных правительству районах наблюдатели видели 6 буксируемых гаубиц (2А65« Мста-Б », 152 мм) и отметили там отсутствие 1 буксируемой гаубицы (2А65) и 2 самоходных гаубиц (2С1« Гвоздика », 122 мм)», - говорится в отчете.