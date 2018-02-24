Боевики на Луганщине ударили из запрещенной артиллерии: повреждено имущество мирных жителей

В результате обстрела несколько снарядов разорвались на окраине населенного пункта Луганское, а в районе населенного пункта Подлесное боевики применили артиллерийские системы калибра 152-мм.

На Луганском направлении, около 21.00 часа 23 февраля боевики обстреляли позиции сил АТО из запрещенного Минскими договоренностями вооружения – артиллерией калибра 122 мм. Читайте такжеВолонтер озвучил главную цель России по Украине Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по предварительной информации, в результате обстрела несколько снарядов разорвались на окраине населенного пункта Луганское. Взрывной волной повреждено имущество местных жителей. «В то же время, в районе населенного пункта Подлесное, противник применил против подразделений сил АТО артиллерийские системы калибра 152-мм. Информация о последствия вражеских обстрелов уточняется», – говорится в сообщении.

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