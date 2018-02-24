Боевики в Луганске не пустили миссию ОБСЕ к машинам путинского "гумконвоя"

Вооруженные боевики заявили, что СММ «заранее не согласовала» возможность пребывания на объекте, куда приехали грузовики с "гумконвоем".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что контролируемые Россией боевики помешали наблюдателям в Луганске проследовать за колонной так называемого "гумконвоя".

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 21 февраля до 19:30 22 февраля, опубликованном 23 февраля на сайте ОБСЕ.

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Отмечается, что миссия зафиксировала проезд автоколонны грузовиков из Российской Федерации.

В частности, возле населенного пункта Новосветловка (неподконтрольный правительству Украины, 16 км к юго-востоку от Луганска) члены патруля миссии видели 10 белых грузовиков с российскими номерными знаками и надписью «Гуманитарная помощь от Российской Федерации» на русском языке.

Также сказано, что их сопровождали 2 автомобиля с табличками боевиков «ЛНР» и надписью «Милиция», 4 автомобиля с надписью «Министерство чрезвычайных ситуаций России», машина скорой помощи с российскими номерными знаками и 2 других транспортных средства с табличками «ЛНР».

"По наблюдениям, автоколонна заехала на территорию объекта на ул. Руднева, 2а, в Луганске. Двое вооруженных мужчин помешали патрулю миссии проехать на территорию объекта, объяснив это тем, что наблюдателям не разрешено находиться на этом объекте, поскольку СММ «заблаговременно не согласовала» этот вопрос", - говорится в отчете.