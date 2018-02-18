В зоне АТО двое боевиков подорвались на собственных минах

20:52, 18 февраля 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО, добавив, что оба являются гражданами РФ.

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"Оба боевика оказались гражданами Российской Федерации. Один из них – Любинов Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель Краснодарского края, погиб. Другой – Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 года рождения, житель города Астрахань (вул. Водникова, кв. 55), получил минно-взрывные ранения. Не исключено, что пророссийские медиа-ресурсы попытаются обвинить силы АТО в нарушении Минских договоренностей и припишут гибель и ранение боевиков украинским защитникам", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время выясняется информация о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.

Как сообщал УІНАН, сегодня в результате вражеских обстрелов в зоне АТО получил ранение один украинский воин.

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Теги: #АТО#боевики#смерть боевиков