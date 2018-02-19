Белорусских миротворцев на Донбассе не будет без присутствия НАТО в регионе – МИД

В МИД Украины подчеркивают, что миротворческий контингент должен быть на границе Украины с Россией.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что белорусских миротворцев на Донбассе не будет, если в регионе не будет миротворцев из стран-членов Организации североатлантического альянса (НАТО).

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Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире «5 канала».

"Насколько я знаю, Беларусь не покинула ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы мы не говорили о том, что страны ОДКБ также принимают участие в этой миссии", - сказала Зеркаль.

Говоря о развертывании миротворцев, дипломат также подчеркнула, что террористические организации "ДНР" и "ЛНР" не являются стороной конфликта, поэтому с ними Украина не будет вести переговоры по этому вопросу.

"Это понятно не только нам, а и всем нашим западным партнерам", - заявила Зеркаль.

Она добавила, что встречи специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым проводятся для того, чтобы "заставить Россию понять, что играть по их правилам никто не будет".

"Сейчас я думаю, что основной и действительно ключевой вопрос, что миротворцы должны быть на границе Украины с Россией. И потом как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу уже идет определенное время", - заявила Зеркаль.