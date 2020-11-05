Когда все это закончится, часть II: вечеринки среди античных руин на греческом острове Родос

Непредсказуемый 2020-й год оставил многих людей без того отдыха, на который они рассчитывали - страны мира одна за другой закрылись для туристов из-за пандемии. И даже если вам удалось найти альтернативное место для отдыха - за границей или в Украине, осадок все равно остался. Тем не менее, не стоит отчаиваться: когда-то ведь это все закончится, и мы снова сможем путешествовать туда, куда хотим. А пока можно заняться "изучением географии", подыскивая для себя место для поездок в будущие годы. Начнем с Греции.

В прошлом выпуске мы уже рассказывали о Крите, теперь "отправляемся" на Родос.

Большой и уютный, остров Родос удивляет бесчисленным разнообразием пляжей и захватывающим прошлым. Он пахнет апельсинами, хвоей и терпким вином. Здесь вас ждут вечеринки среди античных руин. История в самых мелких деталях. И атмосфера, где каждый словит свою волну.

Природа Родоса

Это четвертый по величине греческий остров. Его омывают два моря: Эгейское и Средиземное. Если вы настроены на пляжные отдых, знайте, что в западной части острова (в Иксии и Ялиссосе) вас ждут галечные пляжи и часто волнующееся Эгейское море, а на востоке (курорты Калифея, Фалираки, Колимбия, Линдос) - песок и спокойные воды Средиземного моря.К слову, южная часть острова - настоящая мекка для серферов, ведь здесь встречаются два моря и все способствует кайфовым волнам.

Хвойные, кипарисовые, платановые, цитрусовые леса - остров утопает в зелени. А еще в неисчислимом количестве уютных бухт, где можно запросто скрыться от всех на свете. Вход на все пляжи, кстати, свободный.

Главные локации Родоса

1. Рыцарский остров. Когда-то это был домом для средневековых рыцарей в Средиземноморье. И этот дом, нужно отметить, сохранился великолепно. Вот вам краткий перечень must-see локаций: Родосская крепость, Улица Рыцарей, Порт Мандраки, форт Святого Николая, Родосский стадион, Камирос, гора Филеримос (кстати, одна из лучших смотровых площадок острова), замок Монолитос.

Остров расположился совсем недалеко от турецкого Мармариса. Так что, если вдруг захотите сгонять на денек-другой - 46 километров по морю и вы на месте.

Здесь уникальна флора и фауна. К примеру, с июня по сентябрь можно отправиться в «Долину бабочек». Уникальность этого природного уголка в том, что весь его ландшафт покрыт бабочками. А если останется время, посетите еще и страусиную ферму.

Именно здесь можно увидеть Акрополь и побывать в парке Родини. Он считается старейшим в мире ландшафтным парком и одной из главных достопримечательностей острова. На его территории сохранились части римских акведуков. Здесь растут вековые кипарисы и сосны.

И не забудьте посетить бухту Энтони Куина. Здесь ну очень инстаграмно. Бухта входит в список самых живописных мест Родоса.

2. Мыс Прасониси. Если пробраться сквозь толпу кайтсерферов и виндсерферов - вы увидите это уникальное место. Мыс расположен в самой южной части острова, он соединяется с Родосом при помощи узкого песчаного перешейка. В зимний период воды Эгейского и Средиземного морей заливают этот проход, а в летнее время они отступают, образуя великолепную песчаную косу, которая используется в качестве пляжа.

Кухня Родоса

Сложно преувеличить то, что преувеличить невозможно. Это мы о вкусовых качествах местных угощений. Запишите, а потом обязательно попробуйте:

Капамас - нежное мясо ягнёнка, фаршированное фасолью или нутом и запеченное в печи

Рификки - спинная часть молодого ягненка или козленка, которая обжаривается, а затем тушится с рисом в керамическом горшочке на протяжении всей ночи.

Питарудьи - небольшие фрикадельки, основным ингредиентом которых является нут.

Манатсуки - бобы, запеченные на костре в глиняном горшке.

Сапиоризо - тушёное ризотто с мясом кальмара.

Саламойя - маринованный в рассоле сыр

Гйапракья - фаршированные рисом виноградные листья.

А если после сытного обеда или ужина останутся силы, обязательно попробуйте традиционные десерты:

Мелекуни - ореховые леденцы с медом, миндалем и кунжутом.

Талагудес - тонкие блинчики с мёдом, корицей и орехами.

Родос - как сплошное олицетворение большого греческого сердца. Ему не жалко ни солнца, ни моря, ни истории. Так что и вы не пожалейте нескольких недель будущего лета, дабы познакомиться с ним поближе.

Евгения Крыжановская, руководитель направления Греция туроператора Join UP!

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