Рок, трип-хоп и классика: топ-5 концертов марта в Киеве

Совсем скоро в Киеве стартует весенний музыкальный сезон, который обещает быть весьма богатым на выступления звезд мировой сцены. В столицу приедут самые разноплановые музыканты, начиная с короля оперной сцены Алессандро Сафина и заканчивая королем прогрессив-рока Стивеном Уилсоном. Какие музыкальные события обязательно стоит посетить в марте, читайте в подборке УНИАН.

Стивен Уилсон (2 марта)

Лидер культового коллектива Porcupine Tree, участник десятков других проектов и главный популяризатор самого непростого жанра в мире рок-музыки, Стивен Уилсон почти десять лет как занимается сольной карьерой.

В столицу Украины артист пожалует в рамках тура в поддержку альбома "To the Bone" 2017 года, чья неожиданная, но более чем заслуженная популярность заставляет музыканта снова и снова отправляться в путь.

Концерт пройдет в МЦКИ ПУ (Октябрський дворец), начало в 19:00. Стоимость билетов от 680 грн.

Алессандро Сафина (6 марта)

6 марта во Дворце Украина состоится большой концерт знаменитого итальянского тенора Алессандро Сафины в сопровождении Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины.

В программе – самые известные оперные арии, ранее исполняемые тенором, а также много других знаменитых композиций, любимых публикой.

В своих работах Алессандро Сафина гармонично сочетает оперу и поп-музыку, называя этот стиль «оперным роком».

Концерт пройдет во Дворце "Украина", начало в 19:00. Стоимость билетов от 399 грн.

Tricky (7 марта)

Альбом Ununiform легендарного Tricky вышел совсем недавно - в 2017 году. 7 марта в клубе Bel ’Etage музыкант представит как треки с новой пластинки, так и проверенную временем музыку.

Журнал Rolling Stone отметил, что на этом альбоме Tricky впитал в себя все от американского хип-хопа и соула до регги и меланхоличных нот британского рока 80-х.

Концерт пройдет в клубе Bel etage, начало в 20:00. Стоимость билетов от 1090 грн.

ALEKSEEV (10 марта)

ALEKSEEV – это украинский певец, который представлял Беларусь на прошлогоднем конкурсе "Евровидение". Еще в 2016 году он выиграл в номинации "Прорыв года" на премии M1 Music Awards. Его композиции "Снов осколки", "Океанами стали", "Пьяное солнце" уже давно стали безоговорочными хитами.

Концерт ALEKSEEV состоится при поддержке двух молодых исполнителей – EDGAR & EMMA и Рашель.

Концерт пройдет в клубе ATLAS, начало в 18:00. Стоимость билетов от 350 грн.

Тото Кутуньо (23 марта)

Великий итальянский артист исполнит любимые хиты публики. В этот вечер каждый почувствует себя причастным к целой эпохе, которую символизируют собой песни несравненного Toto Cutugno.

Концерт пройдет в сопровождении известного коллектива Lords of the Sound.

Концерт пройдет во Дворце "Украина", начало в 19:00. Стоимость билетов от 500 грн.

Как сообщал УНИАН, в Киеве выступила популярная финская группа Poets Of The Fall. Музыканты презентовали киевской публике свой новый альбом Ultraviolet и, конечно же, порадовали старыми хитами.