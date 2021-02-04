Пока в мире карантин, нам не остается ничего другого, как больше гулять по городу. Тем более, что Киев хорош в любое время года.

В период пандемии коронавируса возможности украинцев для путешествий значительно сократились. Впрочем, даже в таких условиях можно найти, как отдохнуть.

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На самом деле, туристом можно быть и в пределах собственного города. Полезные советы, как это сделать, читайте в нашем большом материале.

Ведь, наверняка, на самом деле мы не так уж хорошо знаем собственный город - вне нашего ежедневного маршрута на работу или учебу. А, главное, за всей этой суетой у нас просто нет времени на то, чтобы остановиться, все хорошо рассмотреть и, возможно, даже открыть для себя несколько доселе неизвестных фактов. Ну а пока в мире карантин, нам не остается ничего другого, как больше гулять по городу.

Тем более, что Киев хорош в любое время года, и зима не исключение. К примеру, советуем прогуляться от Майдана Независимости до Подола через Владимирскую горку. К новогодним праздникам в КГГА даже разработали специальный маршрут. Конечно, новогодних локаций уже почти не осталось, но этот маршрут и в любое другое время стоит внимания.

Идеи для прогулок в Киеве

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Автор: Марина Григоренко