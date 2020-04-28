Живописные туристические локации на паузе: знаменитые голландские ветряные мельницы в деревушке Киндердейк (фоторепортаж)

Небольшой поселок Киндердейк на западе Нидерландов - одно из самых известных мест в стране с ветряными мельницами, привлекающее немалое количество туристов.

Нидерланды у многих ассоциируются с ветряными мельницами, которых в этой стране очень много. Оно и не удивительно, ведь Голландия, как ошибочно называют эту страну, довольно влажная страна, с чрезвычайно густой речной системой.

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Небольшой поселок Киндердейк (Kinderdijk) на западе Нидерландов - одно из самых известных мест в стране с ветряными мельницами, их здесь почти 20. Расположился он в провинции Южная Голландия примерно в 15 километрах к востоку от Роттердама на слиянии двух рек - Лек и Норд, в осушенных и возделанных участках низменностей, защищенных дамбами от заполнения водой.

19 ветряных мельниц в Киндердайке построили в середине 18 века для осушения польдеров, и сейчас это крупнейшее сосредоточение старинных ветряных мельниц в Нидерландах. Это одна из самых популярных туристических локаций в стране, занесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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