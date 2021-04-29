С моста открываются живописные виды на скалистые горы, укрытые пышной зеленью.

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост.

Официальная церемония открытия пройдет 2 мая, но местные жители уже пользуются мостом, сообщает Reuters.

Его строительство длилось около двух лет и стоило 2,3 млн евро. Мост протянули над рекой Пайва недалеко от городка Ароука на севере Португалии на высоте 175 метров. Его длина составляет 516 метров.

Мост поддерживается стальными тросами, прикрепленными к массивным опорам, а люди идут по решетчатому "полу", через который видно происходящее внизу. С учетом того, что мост немного пошатывается под ногами, то "развлечение" вряд ли подходит для слабонервных.

Читайте такжеЗа теплом в Португалию: солнечный Лиссабон, старинная Синтра и загадочный мыс Рока (фоторепортаж)

Но, с другой стороны, с моста открываются живописные виды на скалистые горы, укрытые пышной зеленью. Ведь геопарк Ароука, над которым переброшен мост, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местные власти надеются, что инвестиции в подобные крупные проекты внесут новую динамику в развитие Аруки в частности и региона в целом, а также остановят миграцию молодежи в крупные города.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Топчий