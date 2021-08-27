Автобус-амфибия может сначала ехать по обычной дороге, а затем спокойно погрузиться в Сену и продолжить путь уже по реке.

В Париже начал курсировать новый вид транспорта – плавающий автобус.

Пассажиры автобуса-лодки могут полюбоваться городом как с земли, так и с воды, говорится в сюжете ТСН.

Ранее это необычное транспортное средство служило обычным туристическим автобусом. Однако затем владельцы решили поэкспериментировать.

Теперь такой гибрид может сначала ехать по обычной дороге, а затем спокойно погрузиться в Сену и продолжить путь уже по реке. При этом колеса у автобуса никуда не деваются, а наоборот, по словам владельца, даже помогают маневрировать в воде.

Нос автобуса специально переделан под форму носа лодки, чтобы ему было легче плыть. А для безопасности пассажиров во время речных прогулок на борту есть спасательные жилеты.

На сегодняшний день автобус-амфибия во французской столице пока один. Однако он пользуется спросом не только туристов, но и городских жителей. Владельцы думают над запуском еще нескольких таких гибридов.

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Автор: Катерина Комолова