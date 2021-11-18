Фотограф Reuters показал, как выглядит настоящая английская осень.
У многих Англия ассоциируется в первую очередь с постоянными дождями и серостью, однако осенью страна всегда играет яркими красками. Вот так в середине ноября выглядит Ричмонд-парк в Лондоне.
Как раз в это время листья на деревьях в Англии окрашиваются в широкую палитру цветов – от лимонного до медного и багрового.
Читайте такжеБагровая пора: фотограф показал классическую шотландскую осень (фоторепортаж)Еще более атмосферными английские пейзажи делает утренний туман.
При этом даже в парках в центре крупных городов, как, например, в лондонском Ричмонд-парке, отдыхающие могут встретить целые стада оленей и стаи казарок, которых совершенно не смущает присутствие бегунов и велосипедистов.
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