Италия готовится к возрождению туризма: какова ситуация на местных пляжах (фоторепортаж)

В некоторых провинциях Италии уже открыли доступ на пляжи.

Италия активно готовится к возобновлению туризма, остановленного в стране из-за пандемии коронавируса. К примеру, вот такая сегодня ситуация на пляжах в итальянской провинции Салерно на побережье Тирренского моря.

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Власти Италии, которая одной из первых приняла на себя удар COVID-19 за пределами Китая, приняла решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня. С этого же дня должны открыться все аэропорты страны.

В то же время до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан третьих стран, в том числе и украинцев, кроме ряда исключений для тех, кто проживает или работает в соответствующих государствах. Поэтому пока неизвестно, когда граждане Украины смогут попасть в страны Европы, в том числе в Италию.

Как сообщал УНИАН. Туризм, с 18 мая Италия отменила часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах даже разрешили посещение пляжей.

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