Большинство европейских стран еще в ноябре ввели жесткие карантинные ограничения.

Накануне рождественских и новогодних праздников европейские страны усилили карантин, однако некоторым этого оказалось мало - несмотря на будущие праздники Германия и Нидерланды заявили о введении полного локдауна.

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Локдаун в Нидерландах

Как пишет "Европейская правда", вчера премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о закрытии с 15 декабря всех школ и второстепенных магазинов по меньшей мере до 19 января. Также под запрет попали тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты. Супермаркеты, банки и аптеки останутся открытыми.

Кроме того, новые меры включают ограничение собраний двумя людьми, в том числе дома. Исключение будет сделано на три дня в период Рождества, когда будут разрешены встречи с участием трех взрослых.

Людям также посоветовали оставаться дома, не ездить на работу и как можно чаще избегать контактов с другими людьми. При этом в правительстве призвали людей отложить несущественные международные путешествия до 15 марта.

Такие меры приняты из-за того, что несмотря на предыдущие ограничения, торговые места по всем Нидерландам были переполнены людьми в течение нескольких недель. Всплеск инфекций зафиксировали после 5 декабря - накануне Дня святого Николая, когда принято обмениваться подарками.

Всего с начала пандемии в Нидерландах зарегистрировано более 600 тысяч случаев заражения коронавирусом и 10 тысяч смертей.

Локдаун в Германии

Также с 16 декабря полный локдаун вводят в Германии, сообщает Deutsche Welle. Ограничения будут действовать минимум до 10 января. В этот период будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных и тех, которые продают товары ежедневного спроса. Также останутся открытыми аптеки, банки и АЗС. Не будут работать во время локдауна парикмахерские, салоны красоты и другие похожие предприятия сферы услуг. Из-за этого накануне локлауна парикмахерские продлили время работы, а люди начали активно скупаться в магазинах, хотя власти просили их воздержаться от таких действий.

Дети дошкольного и школьного возраста с 16 декабря по возможности должны оставаться дома. Чтобы сделать возможным уход за детьми, предприятиям советуют предлагать сотрудникам работать из дома. Также правительство рекомендует компаниям по возможности объявить каникулы на время локдауна. В то же время правительство решило расширить финансовую помощь предприятиям.

Встречаться во время локдауна можно максимально пятерым людям из двух домохозяйств. Это ограничение несколько ослабят на время празднования Рождества с 24 по 26 декабря, однако лишь для круга ближайших родственников.

Богослужения в храмах разрешат, но без пения и с соблюдением гигиенических мер, а также при условии предварительной записи. В то же время власти многих федеральных земель призвали граждан воздержаться от посещения церквей во время локдауна.

Кроме того, будет запрещено употребление алкогольных напитков в общественных местах. За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Также запретят продажу пиротехники. Таким образом, Новый год немцы будут встречать без традиционных фейерверков.

Со 2 ноября в Германии действует "мягкий" локдаун. В качестве аргумента при его введении власти называли возможность привычно отпраздновать Рождество. Однако меры не привели к желаемому результату. Всего с начала пандемии в Германии коронавирусом заболели более 1,3 миллиона человек, из которых 22,6 тысяч умерли.

Карантин во Франции

А вот Франция наоборот несколько ослабляет карантин. Как сообщает "Европейская правда", с 15 декабря в стране перестают действовать некоторые из самых жестких коронавирусных ограничений. В то же время возобновляется комендантский час.

Отныне днем для выхода из дома французам больше не нужно будет заполнять специальную форму, отмечая причину. Также снимаются ограничения на передвижение между регионами - как общественным, так и частным транспортом.

Детям разрешается возобновить занятия спортом в помещениях - залах и бассейнах, но с соблюдением мер безопасности. Занятия на улице, например, для футбольных команд, разрешили еще с конца ноября.

Кроме того, жителям домов для престарелых разрешили покидать учреждения и ехать в гости к семье. Родственников таких людей просят сделать все возможное, чтобы перед этим не заразиться и не подвергать своих близких почтенного возраста опасности, а лучше всего - сдать тест перед совместной встречей.

Одновременно с послаблениями возобновляется действие комендантского часа, когда выходить из дома разрешено лишь по четко ограниченным причинам - с 20:00 до 6:00. Все, кому необходимо куда-то идти в это время, должны будут иметь при себе форму с указанием причины. Выходить для прогулок и физических упражнений в это время запрещено.

Единственное исключение - Сочельник 24 декабря. На празднование французам советуют собираться компаниями не более шести взрослых. В то же время в новогодний вечер 31 декабря комендантский час будет действовать как всегда.

С начала пандемии во Франции COVID-19 заболели почти 2,5 миллиона человек, более 58 тысяч из них болезнь не пережили.

Карантин в других странах мира

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Автор: Марина Григоренко