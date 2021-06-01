Украинские туристы смогут попасть в Хорватию с отрицательным тестом на COVID-19, с тестом на антиген или со справкой о вакцинации.

Согласно результатам последнего исследование рынка туристической отрасли, в условиях продолжающейся пандемии коронавируса более половины украинцев планируют провести отпуск 2021 в Украине. Впрочем, и для заграничного отдыха в этом году есть возможности.

В частности, в число стран, которые будут доступны украинским туристам летом 2021 года, входит Хорватия. Эта страна на западе Балканского полуострова привлекает туристов великолепными возможностями для морского отдыха - на Адриатическом побережье и многочисленных островах.

Кроме того, страна имеет богатую историю и немало древних исторических и архитектурных достопримеяательностей, а также может предложить варианты для активного отдыха.

Старт туристического сезона в Хорватии запланирован на начало июня, то есть вот-вот. Впрочем, к популярным туристическим локациям, как например городок Каштел-Гомилица в Далмации, уже понемногу съезжаются туристы.

Фоторепортаж из старейшего города в заливе Кастел опубликовал фотосервис Reuters.

Условия въезда в Хорватию для украинских туристов 2021

Украинцы могут находиться в Хорватии без визы до 90 дней.

Лица, путешествующие с туристической целью, должны предоставить документальное подтверждение об уплате в полном объеме в запланированный период пребывания отеля/апартаментов/кемпов/частных усадеб/найма яхты или подтверждение о владении жильем или яхтой в Хорватии.

Разрешение на въезд в Хорватию будет предоставлено при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов:

– документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)

– документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы. При условии пребывания в Хорватии более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предыдущего теста;

- документ, подтверждающий вакцинацию от Covid-19, второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней до момента въезда в Хорватию;

– документ, который содержит информацию о положительном ПЦР-тесте или быстром тесте на антиген, который подтверждает, что человек выздоровел от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что человек болел Covid-19;

– при отсутствии одного из вышеуказанных документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет и при негативном результате – выход из самоизоляции.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-теста, быстрый тест на антиген или подтверждение врача, что человек болел Covid-19.

Разрешен транзитный проезд по территории Хорватии при условии, что турист покинет территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. Если турист не покинет территорию Хорватии в течение 12 часов, то ему автоматически назначается самоизоляция.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко