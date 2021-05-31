Прошлый отпуск дома провели более 80% украинцев.

Более половины украинцев (53,1%) планируют провести свой ближайший отпуск в Украине.

Об этом говорится в исследовании рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчет», представленном на пресс-конференции при участии министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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Согласно исследованию, четыре из пяти украинцев (78,5%) еще не были в отпуске в 2021 году.

Более половины (52%) не планируют брать отпуск в этом году. Среди тех, кто планирует это делать, – преимущественно молодежь от 18 до 24 лет.

Как отмечают авторы исследования, чем лучше материально обеспечен респондент, тем больше вероятность того, что он возьмет отпуск. Причиной отсутствия отпуска в 2021 году 66% опрошенных назвали нехватку средств.

При этом больше 40% опрошенных планируют взять отпуск в текущем году.

53,1% респондентов планируют провести свой следующий отпуск в Украине. Причем отдыхать дома собираются 26,5%, в пределах своей области – 23,7%, в другой области Украины – 44,5%.

При этом больше всего респондентов (17,4%) собираются поехать в Одесскую область, на втором месте по популярности – Закарпатская область (11,8%), далее идут Запорожская (7,7%) и Львовская (6,7%) области.

82% респондентов сообщили, что свой последний отпуск провели в Украине. Из них 47% отдыхали дома, почти 25% - в пределах своей области, остальные - в другой области.

Наиболее популярной оказалась Одесская область (13,8%), а также Львовская (8%) и Киевская (7,7%) области.

Исследование провела компания "Оперативная социология" среди 2104 респондентов 13-19 мая методом телефонного интервью.

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Автор: Анна Нагорная