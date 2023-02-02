Именно TvBoy весной 2022 года создал граффити с Путиным за решеткой в Барселоне.

Итальянский уличный художник Сальваторе Бенинтенде, известный под творческим псевдонимом TvBoy, оставил граффити сразу на нескольких локациях в Буче и Ирпене под Киевом, которые в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти на полтора месяца оказались под оккупацией и подверглись серьезным разрушениям.

В частности, в Буче художник на двух локациях изобразил девочек, которые рисуют символ мира в цветах украинского флага, поднявшись на лестницу, а также "оставляют" знак с призывом остановить войну. Граффити украсили здание возле городского совета Бучи и стены лицея. Также работы итальянского уличного художника заметили в Ирпене в Центральном доме культуры и на руинах спортивного стадиона.

Отметим, что именно TvBoy весной 2022 года создал граффити с президентом России Владимиром Путиным за решеткой на площади Sant Jaume в Барселоне.

Видео дня

Граффити Бэнкси в Украине

TvBoy – не единственный известный художник, нарисовавший граффити на обломках российской агрессии в Украине. Так, в ноябре 2022 года английский художник и политический активист, известный под псевдонимом Бэнкси (Banksy), признался, что нарисовал семь граффити в Украине. В частности, два рисунка можно увидеть в Бородянке Киевской области.

Позже Бенкси стал почетным гражданином Ирпеня – за то что привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений города. Впоследствии Бэнкси создал картины, средства от продажи которых передадут на помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите красивые фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.