Художник изготовил 50 одинаковых работ.

Известный британский художник Бэнкси создал картины, которые планирует продать, а средства передаст на помощь Украине.

Об этом сообщается в Instagram художника.

Бэнкси разместил там свою работу, отметив, что изготовил ее в 50 экземплярах, которые будет продавать.

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"Я сделал 50 таких принтов, все вырученные средства передаются нашим друзьям в Украине", - написал он.

Один экземпляр будет стоить 5 тысяч фунтов стерлингов.

По словам гендиректора организации Legacy of War Foundation Джайлза Дали, деньги уйдут, в частности, на закупку машин скорой помощи, генераторов, газовых оборгевателей и электрооборудования.

Картины Бэнкси в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале ноября на зданиях в населенных пунктах Киевской области, которые пострадали от российской агрессии, появились несколько граффити, которые напоминали творчество Бэнкси. Впоследствии The Art Newspaper сообщило, что Бэнкси подтвердил авторство семерых граффити, созданных им в Украине. Также два граффити он нарисовал в центре Киева.

Бэнкси побывал в Украине инкогнито, и в целом его личность остается тайной, потому что никто не знает, как он выглядит.

2 декабря в Гостомеле группа людей пытались похитить граффити Бэнкси – срезали его рисунок со стены дома. Злоумышленников задержали на месте.

После этого случая руководитель Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что граффити Бэнкси не будут охранять добровольческие формирования и местные правоохранители.

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