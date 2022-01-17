Ежегодно 16 января сотни всадников верхом на лошадях перепрыгивают через костры, веря, что таким образом защищают их от травм и болезней.

В испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес впервые с начала пандемии коронавируса прошел традиционный фестиваль Las Luminarias, который еще называют "огненным".

Ежегодно 16 января ко дню святого Антония, которого считают покровителем животных, сотни всадников верхом на лошадях перепрыгивают через костры. Испанцы верят, что этот ритуал очищает животных от злых духов и защищает их от болезней и травм в течение всего последующего года.

Как говорится в сюжете ТСН, этом году в церемонии, которую проводят уже более 300 лет, приняли участие около сотни всадников.

Отметим, что в адрес фестиваля неоднократно звучала критика от защитников животных, которые считают, что ради развлечения лошадей подвергают опасности. Впрочем, организаторы фестиваля уверяют, что ожоги животные не получают, ведь хозяева тщательно прячут их хвосты и гривы.

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При этом на фестиваль ежегодно съезжаются туристы со многих стран мира, ведь зрелище это довольно красивое.

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