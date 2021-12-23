Пещера внутри ледника образуется каждый год по новой, а потому ее размер и форма меняется из года в год.

Ледяная пещера внутри высокогорного ледника в Швейцарских Альпах, также известная как "Дьявольская дыра" или "Мельница", вновь открылась для туристов.

Как сообщает Reuters, пещера с естественным голубым освещением образуется ежегодно по новой – каждую весну и лето полость заполняется водой от таяния снегов, образуя озеро, а осенью пробка исчезает, и вода стекает, покидая пещеру.

Читайте такжеЧем туристов привлекает знаменитый "рожающий" ледник в Гренландии (фоторепортаж)Размер и форма пещеры меняются каждый год, а потому даже "постоянных посетителей" каждый раз ждет что-то новое и уникальное. Например, в этом году ее длина составляет 20 метров, она также имеет округлый потолок из толстого льда высотой около 5 метров.

Путешественники могут добраться до этого места за 15 минут от кресельного подъемника на леднике 3000 над курортом Ле-Дьяблере.

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