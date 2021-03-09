В Украине первые крокусы заметили на Закарпатье около недели назад, однако до массового цветения еще далеко.

Пока Украину и после 8 марта продолжает заметать снегом, в Европе уже вовсю цветут крокусы.

Яркими фото в своих Instagram активно делятся пользователи из Англии, Германии, Нидерландов, Словакии и других стран.

В Украине же эти весенние цветы только начинают появляться в дикой природе. Так, около недели назад первые крокусы заметили на Закарпатье.

В частности, фото крокусов из дендробарка "Березинка" возле Мукачево на своей странице в Facebook опубликовал местный фотограф Александр Радыш.

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Автор: Марина Григоренко