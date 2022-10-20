С 20 октября в Украине началось похолодание.

Пока Украину снова накрыло похолодание с дождями, мы решили поделиться с читателями фоторепортажем из одного из парков Киева, где ленивая белочка на днях ловила теплые лучики солнца.

Вы просто посмотрите, какая она милая.

Напомним, с ночи 20 октября в Украине резко испортилась погода. Температура по всей стране упала на 5-8 градусов. В большинстве областей столбики термометров не поднимутся выше +8°...+10°.

Видео дня

В частности, в столице Украины на 20 октября прогнозируют темпертуру +4°...+8° с дождями. Одновременно именно с сегодняшнего дня в Киеве официально стартует отопительный сезон.

В то же время синоптики прогнозируют, что зима в Украине в этом году будет довольно теплой. При этом ожидается, что январь 2023 года будет самым холодным месяцем, а в декабре 2022 температура будет колебаться около нуля.

Вас также могут заинтересовать новости: