Зима 2022-2023 в Украине обещает быть не слишком холодной.

Зима в Украине будет довольно теплой. Ожидается, что январь будет самым холодным месяцем.

"Однако пугаться не стоит, - его средняя за месяц температура может на 2 градуса Цельсия превышать климатическую норму и колебаться в пределах от +1...+2 °С на юге страны, до -2... -3 °С на северо-востоке и востоке" , - рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает zn.ua.

По ее прогнозу, в декабре средняя за месяц температура может колебаться от -1...-2 °C до +3 °C и выше.

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"При этом на значительной территории страны, за исключением северных, восточных областей и Карпатского региона, средняя температура воздуха в декабре может быть положительной - от 0 до +3 °С", - сообщила специалист.

По ее словам, в феврале тоже будет не очень холодно: средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от +2 °С на юге до -2 °С на северо-востоке.

"Можно ожидать, что аномально высокая температура воздуха в декабре и феврале будет способствовать уменьшению продолжительности и суровости холодного периода, а значит и отопительного сезона", - добавила Балабух.

Какой будет зима 2022-2023

Ранее руководитель отдела климата ОО "Экодия" Евгения Засядько рассказала, что из-за изменения климата холодный период в зимние месяцы будет сокращаться.

В свою очередь заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух прогнозирует теплую зиму. "Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", – говорит она.

По данным Укргидрометцентра, вероятность длительных холодов в зимний период в Украине является минимальной. Зато вполне вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток.

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