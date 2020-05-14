Во Львове открылся первый в Украине автокинотеатр на крыше (фоторепортаж, видео)

Кинотеатры, театры, концертные залы, клубы и другие массовые развлекательные заведения до сих пор запрещены в Украине из-за карантина. Исключение – довольно непривычное для украинцев развлечение – автокинотеатры.

Во Львове 13 мая 2020 года открылся первый в Украине автокинотеатр на крыше. Расположен он на вершине одной из городских парковок - в ТРК "Южный".

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Отметим, кинотеатры, театры, концертные залы, клубы и другие массовые развлекательные заведения до сих пор запрещены в Украине из-за карантина. Более того, как говорят в Мининформполитики, работу они не возобновят до июля.

Исключение – довольно непривычное для украинцев развлечение – автокинотеатри. Они работают по такому принципу: подъезжаете на машине, платите за «въездной» билет и наслаждаетесь кино на большом экране из собственного авто. Правда, в Украине таких кинотеатров не так много, как, например, в той же Германии, где в период карантина туда перенесли не только кино, но и концерты, и даже проповеди.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 22 мая 2020 года в рамках второго этапа смягчения карантина планируется разрешить работать дошкольным учебным учреждениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание.

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