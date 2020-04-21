Фильмы, концерты, проповеди: как немцы спасаются от карантинной скуки в автокинотеатрах (фоторепортаж)

Немцы приезжают в кинотеатры под открытым небом смотреть кино, слушать проповеди и даже на концерты любимых местных исполнителей.

В Германии, особенно на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, в период карантина вернулся интерес к автокинотеатрам.

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Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд... В этих и других немецких городах когда-то были довольно популярны автокинотеатры, куда люди приезжали смотреть кино под открытым небом на большом экране. В последние годы этот вид досуга утратил популярность, но во время карантина, введенного в Германии во время мировой пандемии коронавируса, автокинотеатры начали возрождаться.

Теперь немцы массово приезжают на площадки с большими экранами смотреть кино и даже на концерты любимых исполнителей. Учитывая то, что билеты на подобные мероприятия разлетаются очень быстро, несмотря на приличную цену, выиграют все: и людям не так грустно, и представители индустрии развлечений имеют возможность продолжать работать. К примеру, билеты на авто-концерт популярного немецкого рэп-исполнителя Alligatoah в Дюссельдорфе по цене 90 евро за паркоместо с ограничением два человека в машине разлетелись за пару часов, и в итоге был организован дополнительный концерт, билеты на который постигла та же участь.

Кроме того, в автокинотеатры уже перенесли проповеди. Например, в Дюссельдорфе таким образом проводили пасхальную службу.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Германия, которая является одной из самых успешных стран в борьбе с коронавирусом (из почти 150 тысяч зараженных там уже выздоровели почти 100 тысяч, также в стране сравнительно низкие показатели смертности от последствий коронавирус - чуть больше 4 тысяч), со второй половины апреля начинает постепенно смягчать карантин. Там уже открыли большинство магазинов, кроме крупных ТРЦ, а также позволили гражданам ходить на встречи с одним человеком, не из числа тех, с кем они проживают.

Впрочем, об открытии кафе, ресторанов, клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений речь покинет идет. Кроме того, в Германии официально отменили все массовые мероприятия минимум до 31 августа 2020 года, поэтому фестивальный сезон-2020 в стране был отменен. Возможно, от скуки немцев (а музыкантов и актеров от безработицы) летом будут спасать именно автокинотеатры.

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